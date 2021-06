Invitée : Sabine Melchior-Bonnet pour "Le rire des femmes, une histoire de pouvoir"

L’Histoire ne se résume pas à Napoléon, Louis XIV et les guerres mondiales. L’Histoire, ce sont aussi des émotions et des sensibilités. Après avoir travaillé sur l’histoire de la rupture, celle du mariage, de la frivolité, des mères des grands hommes ou encore de l’adultère, l’historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités Sabine Melchior-Bonnet publie « Le rire des femmes, une histoire de pouvoir ». On en parle avec elle sur le plateau de Quotidien.