Invitée : Sabrina Agresti-Roubache, l’étoile montante de la macronie

La secrétaire d’Etat chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est l’invitée de Quotidien, mardi 19 septembre. L’ancienne députée et conseillère régionale de Provences-Alpes-Côte d’Azur, âgée de 46 ans, et considérée par beaucoup comme l’étoile montante de la macronie, est notamment chargée de trouver des solutions pour les quartiers suite aux émeutes de début d’été. La Marseillaise compte notamment à son actif la production d’un album d’IAM, ou encore des talents de productrice de télévision. Il y a quelques mois, elle sortait un livre intitulé, « Moi la France, je la kiffe ! ». La femme politique revient notamment sur sa proximité avec Brigitte Macron, sur sa culture qu’elle nomme « arabo-provençale », et donc sur la situation extrêmement tendue dans certains quartiers français, notamment depuis la mort de Nahel. Elle donne notamment ses solutions pour réussir la mixité sociale et explique pourquoi elle est favorable au port de l’uniforme à l’école.