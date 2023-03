Invitée : Salomé Saqué, dans la tête de la jeunesse qu’on n’écoute pas

Quand on parle de la « jeunesse » française, on parle de 9 millions de personnes. 9 millions de personnes qu’on connaît peu, qui se mobilisent parfois, mais qu’on n’écoute pas vraiment. Cette jeunesse, la journaliste Salomé Saqué la raconte dans son livre « Sois jeune et tais-toi ». Elle s’intéresse à cette jeunesse engagée, passionnée et à tout ce qu’elle a à nous dire et à nous apprendre, qu’on veuille l’écouter ou non.