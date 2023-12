Invitée : Sam Quealy dynamite l'électro-pop avec « Blonde Venus »

La chanteuse Sam Quealy est l’invitée de Quotidien vendredi 15 décembre 2023. La chanteuse, danseuse et performeuse australienne, définit son style comme « badass », « fétiche », « chic » ou encore « club ». Celle qui a été danseuse à Hong Kong et aux Philippines se confie sur son rêve de devenir une popstar qu’elle a en elle depuis l’âge de trois ans, ainsi que sur sa nouvelle vie à Paris. Elle se penche ensuite sur son nouvel album intitulé « Blonde Venus », produit par le membre du groupe La Femme, Marlon Magnée, son compagnon, également présent sur le plateau. Il se livre sur leur rencontre et les influences électro ou eurodance de l’album. Sam Quealy est actuellement au cœur d’une tournée mondiale à travers sa tournée « Blonde Venus Tour ».