Il y a un an, elle était la première à utiliser le hashtag Balancetonporc pour raconter le harcèlement sexuel dont elle a été victime et inviter les autres victimes à briser le silence. Un an plus tard, Sandra Muller revient sur ce hashtag, sa portée et les changements qu’il a permis, ou non, dans la société dans un essai titré "Balancetonporc". Sandra Muller est sur le plateau de Quotidien pour en parler.