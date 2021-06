Invitée : Sarah Abitbol, un an après

Il y a un an et demi, la star du patinage Sarah Abitbol délivrait un témoignage sans précédent dans un livre. Sur le plateau de Quotidien, elle racontait pour la première fois à la télévision avoir été violée par son entraîneur lorsqu’elle avait entre 15 et 17 ans. Sa prise de parole a provoqué un véritable séisme dans le monde du sport et encouragé d’autres victimes de violences sexuelles à prendre la parole. Son témoignage a également permis la création par le Ministère des Sports d’une cellule d’écoute et de signalement. 445 personnes ont été mises en cause pour des faits d’agressions sexuelles dans l’univers sportif grâce à cette cellule. Un an et demi après son témoignage, on prend des nouvelles de Sarah Abitbol.