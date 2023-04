Invitée : sauver les glaciers à tout prix, avec Heïdi Sevestre

Heïdi Sevestre est un peu la « star » des glaciologues. Elle publie « Sentinelle du climat », en collaboration avec Isabelle Marrier, un véritable plaidoyer pour les glaciers et leur sauvegarde. Depuis des années, les spécialistes et les écologistes alertent sur la fonte massive de nos glaciers et sa répercussion sur le climat. Aujourd’hui, la situation est catastrophique. On en parle avec Heïdi Sevestre sur le plateau de Quotidien.