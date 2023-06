Invitée : Selah Sue, la musique pour apaiser les maux

Selah Sue apparaît sur la scène musicale il y a 12 ans avec le titre “Ragamuffin”. Elle impose une manière de chanter qui mélange les styles : entre rap, soul et reggae. Elle sort une réédition de son précédent album avec 7 titres inédits. Selah Sue a mis 7 ans à sortir cet album dans lequel elle raconte son combat contre la dépression, sa phobie sociale et son anxiété. Selah Sue a collaboré avec de nombreux artistes comme les rappeurs Childish Gambino, Damso et Nekfeu, mais elle a aussi failli faire un duo avec Prince dont elle a assuré la première partie. Selah Sue répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.