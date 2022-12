Invitée : “Sentiments”, le nouvel album de Louane inspiré par ses fans (partie 2)

La chanteuse Louane dévoile un nouvel album intitulé “Sentiments”. Pour son quatrième album, l’artiste de 26 ans revient avec un concept original et interactif. “Sentiments” s’inspire des histoires de ses fans pour cinq de ses titres et de ses propres sentiments pour cinq autres. En septembre dernier, Louane invitait son public à partager ses états d’âme dans les commentaires de ses vidéos TikTok. L’initiative a connu un énorme succès. La maison de disque et le label de Louane ont alors demandé à ses abonnés de partager leurs histoires personnelles dans “une boîte à sentiments”. La chanteuse avait par ailleurs choisi le 10 octobre, date de la journée mondiale de la santé mentale, pour publier un texte expliquant la genèse et l’origine de son album. Louane est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.