Invitée : Shay, la rappeuse belge qui bouscule les codes de l’industrie

L’une des sensations du rap francophone ces dernières années, Shay, est l’invitée de Quotidien jeudi 5 octobre. Ces albums « Jolie Garce » et « Antidote » ont connu un immense succès, tout comme son titre de l’été « Jolie Go ». La Bruxelloise âgée de 31 ans, égérie de la marque Burberry, vient tout juste d’être nommée aux NRJ Music Awards. Elle présente les toutes premières images de son clip « Commando » qui sortira ce vendredi 6 octobre. Un titre issu de son prochain album « Pourvu qu’il pleuve », disponible au mois de novembre prochain. L’artiste revient sur son succès actuel, et sur ses origines multiculturelles. C’est sans tabou qu’elle explique avoir voulu gagner rapidement de l’argent, et se livre sur la place actuelle des femmes dans le milieu très masculin du rap, ainsi qu’au sein d’un couple.