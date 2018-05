Elle est un véritable monument de la chanson française, une icône des yéyés qui a imposé sa marque et sa voix dans l’univers musical français. Après 55 ans de carrière, Sheila n’a aucune intention de laisser tomber le micro et reviendra très bientôt avec un nouvel album, plein de collaborations prometteuses. Sheila est sur le plateau de Quotidien pour parler de son parcours et de ses projets.