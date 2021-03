Invitée : Sheila, son autobiographie en chansons

Elle est l’icône des années yé-yé et la reine du disco à la française. Sheila fait son grand retour avec « Venue d’ailleurs », un nouvel album très personnel, presque une autobiographie en chansons. Cet album, c’est aussi l’occasion de retrouvailles entre Sheila et le guitariste culte Niles Rodgers, pour le plus grand plaisir des fans de l’un, ou de l’autre.