Invitée : Shirine Boukli, la nouvelle combattante du judo français

La vice-championne du monde de judo, trois fois championne d’Europe et tout récemment lauréate du Paris Grand Slam, Shirine Boukli est l’invitée de Quotidien mercredi 7 février. La sportive de 25 ans présente dans la catégorie des moins de 48 kilos se confie sur sa jeunesse passée dans une famille de judokas et sur sa passion pour cette discipline. La jeune femme originaire du Gard « persévérante et déterminée » nous en dit davantage sur son style de combat, elle qui aime « bastonner ». Shirine Boukli se penche sur ses progrès autour de la stratégie qui n’était à ses débuts pas son point fort. L’athlète sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’exprime ensuite sur la domination des Japonais, sur la façon dont elle gère ses réseaux sociaux et sur sa préparation à l’horizon de l’évènement planétaire de l’année.