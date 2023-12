Invitée : l'oeil de Sibyle Veil, patronne de Radio France, sur notre société (Partie 2)

La directrice générale de Radio France, Sibyle Veil, est l’invitée de Quotidien mardi 5 décembre. Elle a publié le 15 novembre dernier un ouvrage intitulé « Au commencement était l’écoute », aux éditions de L’Observatoire. Elle explique dans un premier temps pourquoi elle est pour l’inhibition d’une société du défouloir, alors que certains observateurs voient cela comme une façon pour le peuple de reprendre la parole confisquée par les élites. La femme de 46 ans revient sur les deux journalistes actuellement visés par l’opinion publique, Patrick Cohen et Ruth Elkrief, que ce soit par l’extrême-droite pour l’un ou l’extrême-gauche pour l’autre. Jean-Luc Mélenchon, auteur justement d’un tweet visant Ruth Elkrief, était invité de France-Inter ce dimanche, entité du groupe Radio France. Et cela amène à une question essentielle, faut-il encore inviter des gens qui vous crachent dessus ? Yann Barthès aborde ensuite le sujet autour de Guillaume Meurice, auteur d’une blague polémique sur Benyamin Netanyahou il y a quelques semaines, et se pose une autre question, doit-on judiciariser l’humour ? La directrice générale de Radio France se penche ensuite sur la volonté de Marine Le Pen, si elle est élue présidente de la République, de privatiser Radio-France et France Télévisions. Enfin, elle revient sur l’obsession du moment autour de Cyril Hanouna.