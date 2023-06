Invitée : Silly Boy Blue, nouvelle sensation électro-pop, revient avec « Eternal Lover »

Silly Boy Blue alias Ana Benabdelkarim, tient son nom de scène d’une chanson de David Bowie dont elle se prend de passion dès l’école primaire. Au collège, elle crée un groupe de reprises de titres du chanteur et lui consacre même une thèse quelques années plus tard. A 19 ans, elle intègre le groupe de musique Pégase en tant que chanteuse, bassiste et claviériste. L’envie d’écrire et d’interpréter ses propres chansons la pousse à se lancer en tant qu’artiste solo. Elle compose ses morceaux seule avec un ordinateur, une carte-son, une guitare et quelques synthés. En parallèle, elle est journaliste pour France 24. En 2019, elle remporte le prix des iNOUïS au festival du Printemps de Bourges et décide d’abandonner le journalisme pour se consacrer à la musique. En 2021, elle sort son premier album “Breakup Songs” qui lui vaut d’être nommée dans la catégorie “Révélation” aux Victoires de la musique. Elle vient de sortir son deuxième album “Eternal Lover” dans lequel elle reprend le pouvoir sur l’amour et la mélancolie. Silly Boy Blue répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.