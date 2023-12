Invitée : Sofia Coppola revient avec « Priscilla », où elle met en scène la femme d’Elvis Presley

L’une des plus grandes réalisatrices du monde, Sofia Coppola, est l’invitée de Quotidien ce jeudi. Après avoir notamment réalisé « Virgin Suicides », « Marie-Antoinette », « The Bling Ring », ou encore « On the Rocks », elle présente ce soir sur le plateau son nouveau long-métrage, intitulé « Priscilla », qui sortira en salles le 4 janvier prochain. L’Américaine d’origine italienne se penche sur cette adaptation de l’autobiographie de Priscilla Presley, intitulée « Elvis et moi ». Elle explique pourquoi elle a choisi de mettre cette femme en lumière et ainsi de laisser le « King » dans l’ombre. La femme de 52 ans se livre sur la certaine emprise que l’iconique chanteur avait sur la jeune femme au centre du film. Notamment en la poussant à consommer des amphétamines, et en exerçant régulièrement des violences physiques et psychologiques sur elle. Puis, Sofia Coppola se livre sur ses points communs avec son héroïne, et sur sa passion pour les « prisons dorées », qui reviennent souvent dans ces films. La New yorkaise se penche par la suite plus intimement sur sa relation avec son père et sur l’influence qu’il a eu sur son travail. Sofia Coppola confie ensuite sa passion pour la musique et l’anachronisme musical, puis sur le livre qui vient d’être publié sur sa carrière intitulé « Sofia Coppola Archive ». Enfin, elle décrypte les éléments qui la pousse à réaliser un film et le processus qui en découle.