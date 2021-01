En savoir plus sur Yann Barthes

TF1 signe son meilleur démarrage pour une fiction française depuis 2015 grâce à « La Promesse ». La série, incarnée par Sofia Essaïdi et Olivier Marchal, raconte l’histoire de la traque d’un kidnappeur à travers la France. Sofia Essaïdi incarne la Capitaine de police Sarah Castaing et tout le monde ne parle plus que d’elle. Sofia Essaïdi est sur le plateau de Quotidien.