Invitée : Solann mêle folk et ukulélé dans son EP « Monstrueuse »

L’artiste de 22 ans, Solann, est l’invitée de Quotidien vendredi 9 février. L’ancienne mannequin d’origine arménienne a récemment sorti son premier EP intitulé « Monstrueuse ». La férue de folk et de yukulélé décrypte l’un de ses titres intitulé « Petit corps » qui le représente. Celle qui se décrit comme une « sorcière réconfortante » se penche ensuite sur la genèse du titre « Rome », véritable succès. Une véritable réponse aux attaques reçues de la part des hommes. La chanteuse revient sur sa découverte étonnante du ukulélé à travers un épisode de la série « How I Met Your Mother » et se prête à un live improvisé. Solann sera sur scène à Marseille, Lyon, Bourges et Paris le 19 juin prochain à La Cigale.