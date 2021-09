Invitée : sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? Avec Nathalie Cabrol

Nathalie Cabrol est astrobiologiste et directrice du Centre de recherche Carl Sagan de l’Institut SETI. Depuis son plus jeune âge, Nathalie Cabrol est fascinée par l’espace et les extraterrestres. Dans « Voyage aux frontières de la vie », elle tente de répondre à la question qu’on s’est tous déjà posé : sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? Nathalie Cabrol est sur le plateau de Quotidien.