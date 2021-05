Invitée : Sonia Mabrouk, pour "L’insoumission française"

Pour Le Figaro, elle est une « combattante » et une « lanceuse d’alerte ». Pour Libération, elle est la nouvelle égérie de la « droitosphère » et une réactionnaire. Sonia Mabrouk officie tous les jours sur Europe 1 et sur CNEWS. Elle publie « Insoumission française », un roman qui caracole parmi les meilleures ventes et qui ne va pas lui faire que des amis. Sonia Mabrouk est sur le plateau de Quotidien.