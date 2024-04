Invitée : Sonia Sieff porte un regard inédit sur le corps nu masculin

« Rendez-vous ! » témoigne de l'évolution de genre du nu masculin ainsi que de la révolution du propre regard de l'artiste, Sonia Sieff. Photographe et réalisatrice, son style est marqué par une maîtrise de la lumière, ainsi qu’une obsession de la personnalité et du corps qu’elle exprime à travers le nu et le portrait. « Rendez-vous ! » est un ouvrage qui rassemble des images d'une cinquantaine d'hommes, photographiés en Europe jusqu'en Afrique, célèbre le corps de l'homme dans sa poésie et son animalité.