Invitée : Sophia Aram présente son spectacle « Le monde d’après », et lutte contre la neutralité

L’humoriste, comédienne ou encore chronique radio et animatrice de télévision, Sophia Aram, est l’invitée de Quotidien mardi 17 octobre, afin notamment de présenter son nouveau spectacle intitulé « Le monde d’après ». Face à une actualité particulièrement tendue, entre les attaques en Israël, l’assassinat du professeur Dominique Bernard, et le meurtre de deux Suédois hier en Belgique, elle donne son avis sur le silence de certains artistes influents, potentiellement problématique, elle qui semble lutter contre la neutralité. La femme âgée de 50 ans se livre personnellement sur la transmission essentielle des professeurs. Celle qu’on peut qualifier également aujourd’hui d’observatrice ou d’éditorialiste donne sa définition de la gauche, et répond à ceux qui l’accusent d’avoir glissé vers l’extrême droite.