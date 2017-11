Invitée : Sophie Fontanel, le blanc lui va si bien

Bon, on est d’accord, tout le monde autour de cette table fait des teintures… Eh bien ce soir, on reçoit une femme qui a fait la Une d’un magazine féminin alors qu’elle a plus de 50 ans et qu’elle porte les cheveux blancs… Voici Sophie Fontanel. Elle est journaliste, on l'a vue dans « Nulle part ailleurs », elle a écrit dans « Elle », aujourd’hui dans « L’obs », Elle a publié ce livre, « Une apparition »… Et on parle d'elle comme une icône - Extrait Quotidien du 23 novembre 2017