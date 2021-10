Invitée : l'ode à la douceur de Sophie Fontanel

Après une Fashion Week intensive à Paris, on reçoit Sophie Fontanel, une femme qui aime la mode, les créateurs, une romancière, critique de mode, influenceuse et même idole des jeunes. Sophie Fontanel publie « Capitale de la douceur » et nous en parle sur le plateau de Quotidien.