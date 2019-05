Chaque année, le journal Le Monde et le Cercle des économistes décernent le prix du meilleur jeune économiste de l’année. En 2019, il a été décerné à une jeune économiste française, Stefanie Stantcheva. Enseignante à Harvard, l’une des plus prestigieuses universités américaines, la française de 33 ans est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son métier et de cette nouvelle reconnaissance.