Invitée : Suzanne Lindon, des débuts rayonnants

À 21 ans, Suzanne Lindon enchaîne les premières : avec « Seize printemps », elle signe son premier film en tant qu’actrice, mais aussi en tant que réalisatrice. À cette occasion, elle découvre ses premières tournées de promotion, fait sa première télé – chez nous – mais aussi ses premières couvertures de magazine et même sa première campagne de publicité pour « Céline by Hedi Slimane ». On ne la voyait nulle part, on va la voir partout. Suzanne Lindon est sur le plateau de Quotidien.