Invitée : Swann Périssé, l'écolo tout sauf rabat-joie

"Je suis féministe, politiquement incorrecte, et je parle de cul comme Janco disserte de nucléaire" : avec Swann Périssé, l’écologie ne prend pas de pincettes. L’humoriste est de retour avec un nouveau spectacle, "Calme", en tournée dans toute la France. Sauf qu’en réalité elle est plutôt en colère, un sentiment qu’elle encourage toutes les femmes à cultiver et surtout à exprimer. Swann Périssé cartonne également avec son podcast "Y’a plus de saisons", avec l’idée de prouver que non, les écolos ne sont pas tous des rabat-joie. Quitte à le prouver en faisant le tour de la France en caravane et en creusant des toilettes sèches pour se faire des "copains pour la vie".