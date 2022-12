Invitée : Sylvie Bermann, pionnière et diplomate

La diplomate Sylvie Bermann a été ambassadeur de la France en Chine de 2011 à 2014, au Royaume-Uni de 2014 à 2017 et en Russie de 2017 à 2019. Quelques mois avant son départ à la retraite, elle obtient la dignité d’ambassadeur de France, le 19 juin 2019. Elle est la première femme à obtenir cette distinction. Elle est également la première femme à avoir occupé ce poste dans trois pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans son livre "Madame l’Ambassadeur", Sylvie Bermann relate ses quarante années en tant que diplomate à Hong Kong, à Pékin, à Moscou, à New York, à l’Union européenne et à l’ONU. Sylvie Bermann revient sur son parcours, la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine et la situation tendue en Chine. Elle est sur le plateau de Quotidien.