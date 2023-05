Invitée : Sylvie Bermann, diplomate, décrypte les enjeux du défilé militaire russe (Partie 2)

Sylvie Bermann a été la première femme à occuper le poste d’ambassadrice en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Alors que la Russie vient de célébrer en grande pompe, dans ce qui était avant tout une démonstration de sa puissance militaire, les commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie, elle nous éclaire sur la stratégie de communication de Vladimir Poutine. Avec elle, on décrypte le discours du dirigeant russe, un an et demi après le début de sa guerre en Ukraine, la puissance réelle ou supposée de l’armée russe et ses rapports avec la milice Wagner.