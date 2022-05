Invitée : Sylvie Topaloff, "l’avocate des victimes"

Le procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom a repris cette semaine. L’ex-PDG Didier Lombard ainsi que cinq autres anciens dirigeants de l’entreprise comparaissent pour « harcèlement moral institutionnel ». Entre 2007 et 2010, dix-neuf agents France Telecom s’étaient donné la mort. Sylvie Topaloff est l’une des plus grandes avocates françaises. Surnommée « l’avocate des victimes », elle a défendu les parties civiles dans les procès de l’amiante, du Médiator, de l’usine AZF, des anciens essais nucléaires de l’armée française, des attentats du 13 novembre et, donc, des ex-dirigeants de l’entreprise France Telecom. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien.