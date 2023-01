Invitée : l’humoriste Tania Dutel analyse les autres dans son nouveau spectacle

Passionnée par la scène depuis l’enfance, l’humoriste Tania Dutel revient avec son nouveau spectacle “Les autres” et nous fait prendre conscience qu’on ne vit que pour eux, ces “autres”. Grâce à son humour à la fois fin et trash, elle livre les exemples parfaits de la vie dans lesquels on se soumet au regard des autres. Dans ce spectacle déconseillé au moins de 16 ans, l'humoriste au costume blanc se livre sans tabou sur ses mauvaises expériences avec d’autres personnes. Entre deux punchlines, elle aborde des sujets liés à la sexualité, à sa famille et au corps des femmes. Tania Dutel est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.