Invitée : Tessæ, son témoignage fort contre le harcèlement scolaire

Le 18 novembre marque la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement scolaire. Pour en parler, on reçoit l’artiste Tessæ. Lorsqu’elle quitte l’école à 16 ans pour se consacrer à sa carrière dans la musique, Tessæ rencontre un succès quasi-instantané et réalise plusieurs titres avec Booba et Gims. Pourtant, dans son lycée, Tessæ était harcelée, moquée pour son physique, ses vêtements, son look. De cette histoire, elle publie un livre, « Frôler les murs ». Tessæ nous en parle sur le plateau de Quotidien.