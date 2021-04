Invitée – Travailleurs immigrés, trafics, prostitution : Marie s’infiltre à Dubaï

Marie s’infiltre, Marie Benoliel de son vrai nom, a souvent fait réagir grâce à ses caméras cachées publiées sur Youtube. Depuis plusieurs jours, elle fait parler d’elle pour ses vidéos en totale infiltration à Dubaï. Elle y a notamment filmé les conditions de travail des ouvriers immigrés, le trafic d’animaux, la prostitution, la débauche d’argent et de chirurgie. Une vision de Dubaï très éloignée de celle renvoyée par les influenceurs et candidats de télé-réalité, toujours plus nombreux à choisir d’aller s’y installer. Marie s’infiltre est sur le plateau de Quotidien.