Invitée : Tristane Banon, 11 ans après DSK

En mai 2011, Nafissatou Diallo porte plainte contre Dominique Strauss-Kahn. Dans la foulée, une autre femme lui emboîte le pas, une jeune française, Tristane Banon, accuse à son tour l’homme politique d’agression sexuelle. Les faits remontent à février 2003 dans un appartement parisien où la journaliste rencontre Dominique Strauss-Kahn afin de l’interroger pour un livre. Le 13 octobre 2011, le tribunal reconnaît le délit d’agression sexuelle mais le parquet classe la plainte de Tristane Banon sans suite. L’homme politique, lui, nie la tentative de viol et reconnaître, seulement, avoir tenté d’embrasser la romancière. 11 ans plus tard, Julien Bellver décrypte la chute vertigineuse de Dominique Strauss-Kahn et Yann Barthès donne la parole à Tristane Banon.