Invitée : trois semaines au cœur de la guerre en Ukraine, avec Ksenia Bolchakova

Guerre en Ukraine, jour 42. Depuis près d’un mois et demi, la Russie pilonne sans relâche l’Ukraine. Face à la résistance inattendue de l’armée ukrainienne, le Kremlin a décidé de regrouper ses forces à l’est du pays et de concentrer ses frappes sur le Donbass. La région frontalière de la Russie s’attend à des frappes massives dans les prochains jours. Que cherche Vladimir Poutine avec ce changement de stratégie ? L’armée russe a-t-elle ou va-t-elle perpétrer d’autres massacres à l’image de celui de Boutcha ? Ces trois dernières semaines, la journaliste Ksenia Bolchakova les a passées en Ukraine, à Kiev, à Lviv et à Odessa, toutes durement touchées par les frappes russes. Sur le plateau de Quotidien, elle témoigne de la situation sur place.