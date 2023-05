Invitée – Turquie : Erdogan peut-il perdre l’élection ? Le décryptage de Delphine Minoui

Pour la première depuis en 20 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan va devoir affronter un second tour à l’élection présidentielle pour espérer garder son poste. Pourtant, le président turc s’accroche : donné perdant dès le premier tour, il est arrivé en tête du scrutin face à Kemal Kiliçdaroglu, le favori de la jeunesse turque. Erdogan peut-il perdre l’élection ? Un changement politique est-il possible en Turquie ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Delphine Minoui, grand reporter au Figaro, spécialiste du Proche et Moyen-Orient et lauréate du prix Albert-Londres.