Invitée – Ukraine : Soledar, nouveau théâtre d’une guerre qui s’éternise, avec Anna Colin Lebedev

Alors que la guerre en Ukraine s’approche tristement de son premier anniversaire, la situation dans la région de Soledar, dans le sud-est du pays, est de plus en plus préoccupante. Pour comprendre l’évolution de la situation sur place et les issues possibles du conflit, Yann Barthès reçoit Anna Colin Lebedev, chercheuse, politologue et sociologue.