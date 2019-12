Invitée : Valérie Donzelli pour "Notre Dame"

Dans « Notre Dame », Valérie Donzelli est à la fois devant et derrière la caméra. Elle campe une architecte, mère de deux enfants (bientôt trois) à cheval entre une relation compliquée avec le père et retour de flamme avec un amour de jeunesse. En plus ? Elle a été choisie, sur un malentendu et par la maire de Paris elle-même, pour redessiner le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Un joyeux chaos dans lequel elle va devoir faire le tri. Avec « Notre-Dame », Valérie Donzelli signe son cinquième long-métrage. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien.

En savoir plus sur Yann Barthes