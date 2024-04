Invitée : Valérie Hayer, tête de liste Renaissance ambitieuse pour les Européennes (Partie 2)

La tête de liste du camp présidentiel pour les élections européennes, Valérie Hayer est l’invitée de Quotidien mardi 2 avril. La femme politique de 37 ans, diplômée en droit public et engagée depuis toujours au centre en dit davantage sur son parcours, avant de donner sa définition des valeurs de l’Europe, et se pencher sur les aspects défaillants du Vieux Continent. La fille d’agriculteurs, élue eurodéputée en 2019, qui prône coûte que coûte l’Union européenne, revient sur son voyage à Kiev revient notamment sur sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Puis, elle tente de mettre en avant ce qui pourrait faire décoller sa campagne et tente de décrypter le succès actuel du Rassemblement National. Valérie Hayer se penche sur les risques d’un éventuel « Frexit », puis sur les potentiels noms de François Bayrou et d’Edouard Philippe sur sa liste. La femme politique revient aussi sur la légalisation du cannabis en Allemagne, sur la démission de Julien Bayou chez les Ecologistes, ainsi que sur le protectionnisme qui semble au cœur de nombreux programmes pour les élections européennes.