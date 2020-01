Invitée : Vanessa Springora pour "Le consentement", le livre qui a fait éclaté l'affaire Matzneff

Dans son livre « Le consentement », Vanessa Springora raconte l’emprise, aussi bien psychique que sexuelle, qu’a eu l’auteur Gabriel Matzneff entre ses 13 et 15 ans. A l’époque, Gabriel Matzneff en a 50. Dans les médias, sur les plateaux télé, partout dans ses livres, il raconte sans gêne ses rapports pédophiles avec de jeunes, voire très jeunes, femmes et hommes. Avec son livre, Vanessa Springora offre pour la première fois une autre version de l'histoire, la sienne. "Le Consentement" a fait l’effet d’une bombe, non seulement sur le monde littéraire, mais également sur l'opinion publique qui, parfois, découvre l'affaire. Vanessa Springora a accepté de parler de son histoire sur le plateau de Quotidien.

En savoir plus sur Yann Barthes