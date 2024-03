Invitée : Vernis rouge, le phénomène de "The Voice" qui casse les codes du rap

Son audition à l'aveugle diffusée ce week-end a surpris les coachs de l'émission "The Voice" et ravi les internautes. Entre le Liban, la France, le rap et la chanson française, l'artiste de 25 ans s'annonce comme le phénomène de cette saison. Vernis Rouge a chanté "Bande organisée" de Jul. Excellente élève, mais bruyante à l’école, seule fille de la fratrie pourtant la plus bagarreuse, elle adore déconstruire les morceaux de rap bourrés de testostérone en apportant douceur et sensualité.