Invitée : Vittoria Colizza, directrice de recherches à l’Inserm, spécialiste en modélisation des maladies infectieuses

Vittoria Colizza est directrice de recherches à l’Inserm et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. En février, elle nous avait prévenu que le variant anglais deviendrait majoritaire dans le pays. C’est désormais chose faite. Avec elle, on voit ce qui nous attend après : est-ce qu’on va pouvoir retrouver une vie normale rapidement alors que la situation reste très tendue ? Est-ce que les variants sont plus agressifs que le virus « standard » ? À quoi peut ressembler notre été ? On fait le point avec Vittoria Colizza sur le plateau de Quotidien.