Après six mois de compétition, l’édition 2019 de The Voice est arrivée à son terme jeudi soir. Des quatre finalistes, c’est finalement Whitney qui l’a emporté. La jeune femme de 20 ans l’a emporté à un cheveu près face à son dernier rival, Clément. Elle nous raconte cette finale, l’aventure The Voice et ses futurs projets.