Invitées : les accusatrices de Denis Baupin, Sandrine Rousseau, Elen Debost, Laurence Mermet, Isabelle Attard, Geneviève Zdrojewski, Annie Lahmer

Elles étaient huit femmes à accuser Denis Baupin de harcèlement et d’agression sexuelle. Les faits étant prescrits, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale n’a pas été reconnu coupable par la justice. Denis Baupin a, en revanche, décidé d’attaquer ses accusatrices ainsi que deux journalistes de France Inter et Mediapart pour diffamation. La semaine dernière s’est donc tenu le procès des victimes présumées devenues accusées. Ce procès a, selon les dires des accusatrices, permis de dire leur vérité, leur histoire, face à la justice. Le parquet a demandé la relaxe des accusatrices de Denis Baupin et des journalistes qui avaient relayés leurs témoignagnes. Le délibéré sera rendu le 19 avril prochain. Sandrine Rousseau, Elen Debost, Laurence Mermet, Isabelle Attard, Geneviève Zdrojewski et Annie Lahmer sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.