Invitées : Agnès Hurstel et Saül Benchetrit sont jeunes et golris

Agnès Hurstel, humoriste et actrice, est aussi la co-créatrice et co-scénariste de la série “Jeune et Golri”. Elle avait alors obtenu les prix de meilleure série française et meilleure composition originale au festival Séries Mania à sa sortie en 2021. Dans la saison 1, Agnès Hurstel incarne Prune, 25 ans, une stand-uppeuse qui tombe amoureuse de Francis, qui a 46 ans et un enfant de 5 ans, Alma. La jeune femme devient belle-mère alors qu’elle a le même âge mental que la petite. Dans la saison 2, on retrouve Prune 8 ans plus tard alors qu’Alma est une adolescente de 13 ans maintenant. Agnès Hurstel et Saül Benchetrit répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.