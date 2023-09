Invitées : Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Jouannet, une série en famille

Alexandra Lamy, Audrey Lamy, et Chloé Jouannet sont les invitées de Quotidien, lundi 11 septembre 2023. Les trois comédiennes viennent présenter la série « Killer Coaster », disponible sur Prime Video le 15 septembre 2023, qui suit une enquête, après les meurtres d’un tueur en série au sein d’une fête foraine. Les deux sœurs et la fille d’Alexandra Lamy dévoilent quelques anecdotes de tournage, mais se livrent également plus intimement sur leurs relations de famille.