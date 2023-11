Invitées : Anaïs Demoustier et Katell Quillévéré présentent « Le temps d’aimer »

Anaïs Demoustier et Katell Quillévéré sont les invitées de Quotidien mardi 21 novembre. La première s’est fait un nom dans différents films comme « Alice et le maire », « La fille au bracelet », ou encore « Novembre », aux côtés de Jean Dujardin. Elle est aujourd’hui à l’affiche du long-métrage « Le Temps d’aimer », disponible en salles le 29 novembre prochain, qui traite du tabou de l’homosexualité ou encore de la maternité malheureuse. Un film réalisé par notre seconde invitée, Katell Quillévéré, qui a auparavant signé « Réparer les vivants », ou encore la série sur NTM intitulée « Le monde de demain ». La réalisatrice et la lauréate du César de la meilleure actrice en 2020 en disent plus sur ce film, « sur la honte et contre la honte », qui raconte l’histoire d’un couple pas comme les autres autour d’une histoire d’amour et de secrets peu après l’occupation. Katell Quillévéré s’exprime sur l’importance pour elle de montrer des images fortes et parfois choquantes, comme celles du début qui montrent des femmes tondues à la Libération. Anaïs Demoustier, elle, s’exprime sur son rôle et ses inspirations. Enfin, elle se livre sur son amitié avec Vincent Lacoste, son partenaire dans le film.