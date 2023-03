Invitées : Apolline de Malherbe, Soazig Quéméner et Chloé Morin analysent le recours au 49-3 (partie 2)

Apolline de Malherbe, journaliste politique chez BFM TV et RMC Info, Soazig Quéméner, rédactrice en chef politique à Marianne et Chloé Morin, politologue, livrent leur analyse sur l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution annoncée cet après-midi même par Elisabeth Borne à l’Assemblée nationale. La Première ministre avait pourtant affirmé à de nombreuses reprises que le gouvernement disposait d’une majorité et refuserait le 49-3 pour faire adopter sa réforme des retraites. Avec le recours à cette arme constitutionnelle, le projet de loi est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée. Plusieurs groupes ont affirmé leur volonté de déposer une motion de censure, notamment le Rassemblement national et les Insoumis. Que s’est-il passé en coulisses ? A quoi s’attendre pour la suite des mobilisations ? Quel avenir pour ce gouvernement contesté ? Apolline de Malherbe, Soazig Quéméner et Chloé Morin répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.