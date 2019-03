Invitées : Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau pour "Rebelles"

Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau jouent les badass dans le film « Rebelles ». Sandra (Cécile de France) revient contrainte et forcée vivre chez sa mère, à Boulogne-sur-Mer. Elle décroche un petit boulot dans une conserverie locale et… tue accidentellement son patron qui lui faisait des avances. Avec ses collègues, incarnées par Audrey Lamy et Yolande Moreau, elle va décider de faire disparaître le corps après avoir trouvé un sac rempli de billets dans ses affaires. Et c’est parti pour la grande escalade. Action, scènes de combat armés, humour décapant, Rebelles promet de dépoussiérer le cinéma français cette année. Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.