Invitées : Camelia Jordana, Vitaa et Amel Bent reprennent "Marine" de Diam’s

Quinze ans après la sortie de « Marine », la chanson signée Diam’s devenue un hymne générationnel anti-Le Pen, trois des chanteuses les plus populaires de France ont décidé de le remettre sur le devant de la scène. Dans le plus grand des secrets, Camelia Jordana, Vitaa et Amel Bent reprennent ce morceau devenu culte à l’occasion d’un trio hors du commun. Et ce n’est pas tout : les chanteuses ont également annoncé la sortie prochaine d’un album. Camelia Jordana, Vitaa et Amel Bent sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.